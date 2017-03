ABK-Hilfswerk veranstaltet wieder Fußballturnier

Nordeifel. Zum Jahresbeginn steht traditionell das Hallenfußballturnier des Parität. ABK-Hilfswerk gemeinn. e.V. in Simmerath an.

In der Zeit von 10-16 Uhr werden am Samstag, 18. März in der Sporthalle der Sekundarschule Nordeifel neben einer Mannschaften des ABK-Hilfswerks (Nordeifel) in diesem Jahr weitere sechs Mannschaften der Region Aachen/Köln den Turniergewinner des Jahres 2017 ermitteln.

Gespielt wird im Spielmodus „Jeder gegen jeden“. Die beiden bestplatzierten Mannschaften bestreiten ein Endspiel zur Ermittlung des Turniersiegers 2017. Spieldauer beträgt 1 x 10 Minuten. Im Anschluss findet die Siegerehrung auf dem Spielfeld statt.

Zu diesem Turnier sind alle am Fußball und an der Arbeit des ABK-Hilfswerks interessierten Zuschauer herzlich eingeladen. Für das leibliche Wohl steht an diesem Tag eine kleine Cafeteria bereit. Seit über 25 Jahren lädt das Paritätische ABK-Hilfswerk gemeinn. e.V. jährlich befreundete soziale Einrichtungen zu einem bereits zur Tradition gewordenen Hallenfußballturnier nach Simmerath ein.