Kall - Abendliche Orgelmeditation in Steinfeld

Kall. In der Steinfelder Basilika findet am Donnerstag, 5. Juli, ab 20 Uhr wieder eine „Abendliche Orgelmeditation“ statt.

Gegenstand dieser Orgelmeditationen sind ausgewählte, meist biblische Themen, die von der Steinfelder Pastoralreferentin Alice Toporowsky vorgetragen werden. Zu diesen Texten improvisiert der Steinfelder Basilikaorganist Andreas Warler auf der berühmten König-Orgel der Steinfelder Basilika.

Für den Zuhörer entsteht so eine bewegende Verbindung zwischen Texten und Musik. Die Erfahrung des Textes wird musikbildnerisch verstärkt, und die Musik geht im wahrsten Wortsinne „unter die Haut“. So erleben die Besucher in der Basilika einen an Sinn und Geist reichen musikalischen Abend – und sie bekommen auch die Gelegenheit zu einer möglicherweise ganz neuen Erfahrung des christlichen Glaubens.

Der Eintritt zur Abendlichen Orgelmeditation ist kostenlos.