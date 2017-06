„Ab-Grund-Tief“: Iris Hilgers stellt in der Galerie Eifel-Kunst aus

Gemünd. Iris Hilgers stellt in der Galerie Eifel-Kunst aus. „Ab-Grund-Tief“ lautet der Titel der Ausstellung. In ausdrucksstarken Bildern zeigt die Fotografin Iris Hilgers aus Dreiborn Fotos, die sie während des Besuches des ehemaligen Konzentrationslagers Buchenwald, nur wenige Kilometer von Weimar entfernt, gemacht hat.

In dem größten Lager auf deutschem Boden waren circa 266.000 Menschen aus allen Ländern Europas inhaftiert.

Sie kam wieder mit einer Menge fotografischem Material, Augen-Blicken der grausamen und schaurigen Atmosphäre, die sie Monate später noch gefangen hielt.

Eine Auswahl dieser Bilder kann man in der Ausstellung vom 18. Juni bis zum 13. August in der Gemünder Galerie Eifel-Kunst sehen. Die Eröffnung findet am Sonntag, 18 Juni, um 15 Uhr statt. Die musikalische Gestaltung liegt bei Charlène de Verre.

Die Galerie in der Schleidener Straße 1 hat freitags und sonntags von 14 bis 18 Uhr sowie nach Vereinbarung geöffnet. Der Eintritt ist frei.