Simmerath.

Zwei Freigetränke und ein kostenloser Glasfaseranschluss standen am Donnerstagabend verlockend in der Mensa des BGZ in der Walter-Bachmann-Straße im Angebot, wohin der Telekommunikations- und Netzanbieter Deutsche Glasfaser (DG) aus Borken alle Interessierten zu einem Bau-Infoabend zum lang angekündigten Ausbau des Glasfasernetzes in Simmerath geladen hatte.