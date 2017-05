75,6 Millionen Euro fließen von der Raiffeisenbank in die Region

Simmerath. Bei der jährlichen Vertreterversammlung der Raiffeisenbank Simmerath in der voll besetzten Tenne in Eicherscheid präsentierten Olaf Jansen und Ingrid Alt den Bericht des Vorstandes. „Die Rahmenbedingungen“, so der Vorstand, „waren 2016 genauso schwierig wie 2015.

Anhaltende Niedrigzinsphase, überbordende Regulatorik, ruinöser Preiswettbewerb und Digitalisierung seien die großen Herausforderungen. Filmisch gab es einen Rückblick auf das Jahr 2016.

Das Kundenvolumen der Raiffeisenbank Simmerath stieg um 41 Millionen Euro auf 586 Millionen Euro, dies insbesondere durch das überproportionale Wachstum im Kreditgeschäft. Kredite in Höhe von 68,6 Millionen Euro wurden ausgeliehen, und abzüglich der Tilgungen verblieb ein Zuwachs von 27 Millionen Euro, das entspricht einem Plus von 11,6 Prozent. Die Branche wuchs gemäß Angaben der Deutschen Bundesbank um 2,5 Prozent.

Auch bei den Kundeneinlagen gab es einen deutlichen Zuwachs von 10,9 Millionen Euro; ein Plus von 5,6 Prozent, welches ebenfalls über dem Branchenschnitt und über dem Schnitt der wichtigsten Wettbewerber lag.

Ein hervorragendes Ergebnis wurde auch beim Absatz von Bausparverträgen erreicht: Mit 19,5 Millionen Euro wurde die Raiffeisenbank Simmerath Erster im Gebiet des Rheinisch-Westfälischen Genossenschaftsverbandes und bundesweit Vierter von allen Volks- und Raiffeisenbanken in ihrer Bilanzsummenkategorie.

Bundesweit Platz fünf belegte die Bank im Absatz von „easyCredit“, den Anschaffungsdarlehen, Platz vier bei den Restkreditversicherungen im Gebiet des Rheinisch Westfälischen Genossenschaftsverbandes in ihrer Bilanzsummenkategorie und – darauf ist die Bank besonders stolz – Platz eins bundesweit von allen 1000 Volks- und Raiffeisenbanken im Bereich R+V Leben.

So konnte der Vorstand stellvertretend für die gesamte Raiffeisenbank-Mannschaft aus den Händen des Filialdirektors der Vertriebsdirektion West, Adolf Rosenbaum, den Pokal der R+V Versicherung und aus den Händen von Bezirksdirektor Björn Nelles den Pokal der Bausparkasse Schwäbisch Hall entgegen nehmen.

1022 Sachversicherungen wurden abgeschlossen, das entspricht einem Plus von 10,6 Prozent. Die Immobilienabteilung vermarktete 24 Objekte, und die Anzahl der Buchungsposten stieg um 2,7 Prozent auf 2,63 Millionen, die im vergangenen Jahr von der Raiffeisenbank verarbeitet wurden.

Die Bank konnte 317 neue Mitglieder begrüßen. Von den mehr als 15.000 Kunden sind inzwischen 8870 Kunden auch Mitglied der Bank. „Ziel ist es,“, so Ingrid Alt, „dass zukünftig jeder Kunde auch Mitglied ist“.

2,54 Millionen Euro Gewinn machte die Raiffeisenbank und zahlte 772.000 Euro an Steuern. Die Vertreterversammlung beschloss 2.165.000 Euro dem Eigenkapital zuzuführen, das inzwischen 26,4 Millionen Euro beträgt, 162.000 Euro sollen als Mitgliederbonus und 26.000 Euro an Dividende an die Mitglieder ausgeschüttet werden, so dass insgesamt 188 000 Euro auf den Konten der Mitglieder landen. „Dies“, so Vorstandvorsitzender Olaf Jansen, „macht keine andere Bank in unserer Region“.

Besonders stolz ist der Vorstand auf die sogenannte Förderbilanz der Raiffeisenbank, denn sie schüttet nicht nur Gewinn an ihre Mitglieder aus, sie spendet auch an Vereine. Im letzten Jahr waren es 42.000 Euro. 772.000 Euro wurden an Steuern gezahlt, 753.000 Euro an Lohnsteuern, 1.796.000 Euro Nettogehälter wurden als Kaufkraft wirksam. 68.600.000 Euro neue Darlehen flossen in die Region und zusätzlich noch 3,7 Millionen Euro Förderkredite. Insgesamt floss also von der Raiffeisenbank in die Region die Summe von 75,6 Millionen Euro.

Für 2017 hat die Raiffeisenbank drei klar definierte Ziele: Sie möchte wiederum die Nummer eins bei der Kundenzufriedenheit werden, sie möchte Marktanteile gewinnen und neue Kunden gewinnen. „2017 wird deutlich schwieriger“, so Ingrid Alt. „Die langanhaltende Niedrigzinsphase wird Spuren in den Gewinn- und Verlustrechnungen der Bausparkassen, der Versicherungen, Banken und Sparkassen hinterlassen.“

Im Bericht des Aufsichtsrates, vorgetragen von Harald Hilgers und Sabine Breuer, zeigte man sich sehr zufrieden mit dem Jahr 2016. Petra Motter und Frank Förster, die den Prüfungsbericht des Verbandes vortrugen, stellten die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die sehr gute Vermögenslage der Bank heraus.

Souverän führten Dieter Lutterbach und Jochen Bongenberg durch die Versammlung und ehrten zum Schluss Mitarbeiter für ihre Dienstzugehörigkeit: Vera Thoma, Marlene Braun und Michael Förster für 25 Jahre, Doris Frings für 30 Jahre und Ingrid Alt für 45 Jahre. Folgende Mitglieder konnten im Jahr 2016 auf 50 Jahre Mitgliedschaft bei der Raiffeisenbank zurückblicken: Herbert Harth, Ulrich Koenig, Fritz Krämer, Jakob Krings, Horst Lauscher, Ludwig Lennarz, Georg Löhrer, Franz-Josef Luysberg, Herbert Müller, Adolf Niehsen, Karl-Bernhard Peters, Herbert Steffen, Walter Steffen, Erich Stollenwerk und Agnes Thomas.