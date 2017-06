200.000 Euro Sachschaden: Aussichtsturm vollkommen ausgebrannt

Schleiden-Wolfgarten.

Ein 30 Meter hoher Aussichtsturm ist am Dienstagmorgen in Schleiden in Flammen aufgegangen und vollkommen zerstört worden. Es entstand ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich. Da auf dem Holzturm auch eine Funksendeanlage installiert war, kam es am Morgen in der Eifel zu Störungen im Mobilfunknetz.