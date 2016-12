17 Vorschulkinder erobern die Monschauer Stadtbücherei

Monschau. Ein wichtiger Faktor für die Büchereiarbeit ist für Trixi Reichardt die Möglichkeit, Kindern die Bücherei zu zeigen. Bei einem Termin außerhalb der regulären Öffnungszeiten konnten die Vorschulkinder des Mützenicher Kindergartens ungestört und nach Herzenslust stöbern und Bücher der Stadtbücherei Monschau anschauen.

Nach einer kurzen Einführung in die Arbeit in der Bücherei und was man so alles beachten muss, wurden die Kinder mit kleinen lustigen Geschichten und Beispielen an das Angebot der Bücherei und die Ausleihe herangeführt. Während eines gemeinsamen Rundgangs wurde ihnen gezeigt, was es alles in der Stadtbücherei Monschau gibt.

Danach konnten die Kinder sich ein Buch aussuchen, welches dann in einer Bibliothekskiste im Kindergarten steht. Und jedes Kind suchte sich tatsächlich auch ein Buch aus, um es dann später im Kindergarten anzuschauen.

Dabei ging es dann doch schon recht turbulent zu, denn vielen Kindern war nicht bewusst, was für tolle Kinderbücher in der Monschauer Stadtbücherei bereitgestellt werden.

Egal ob Polizei, Feuerwehr, Ritter, Pferde, Ballett, Kochbuch oder Tierbücher, Trixi Reichardt fand für jedes Kind ein Buch und alle waren begeistert von der großen Auswahl. Zu ihrem ausgesuchten Buch bekamen sie dann noch ein Lesezeichen und für den Rückweg eine kleine Süßigkeit. 17 begeisterte Kinder mit ihren beiden Erzieherinnen verließen nach gut einer Stunde begeistert die Bücherei und wollten auf jeden Fall wiederkommen. Diese Möglichkeit haben alles Kindergärten und Schulen. Nach Absprache mit der Stadtbücherei werden solche Führungen altersgerecht angeboten. Die Stadtbücherei Monschau ist erreichbar unter 02472/8035807.