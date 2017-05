Eicherscheid.

Das 10. Eifelrennen der Eifeler Seifenkistenfreunde findet am Pfingstsonntag, 4. Juni, in Eicherscheid statt. Es wird auf der Strecke an der Bachstraße in Eicherscheid als 3. Lauf zur NRW-Meisterschaft und Qualifikationslauf zur 69. Deutschen Meisterschaft im September in Mettingen ausgerichtet.