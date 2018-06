Düren - Zwei Staatspräsidenten zum Deutsch-Französischen Jugendtreffen eingeladen

Düren.

So ganz abwegig ist es nicht, dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der französische Präsident Emmanuel Macron sich im nächsten Jahr in Düren die Hand schütteln. Anlässlich seines 50-jährigen Bestehens richtet das Burgau-Gymnasium im September 2019 das deutsch-französische Jugendtreffen aus, das zuletzt im Jahr 2010 in Bochum stattgefunden hat.