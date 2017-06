Zwei Haftbefehle: Erneuter Polizeieinsatz in Dürener Scharnhorststraße

Düren. An der Scharnhorststraße in Düren ist es gestern Morgen zu einem erneuten Polizeieinsatz gekommen. Wie Augenzeugen berichteten, sollen mehrere Polizeifahrzeuge in der Straße gewesen sein.

Wie Staatsanwalt Dr. Jost Schützeberg bestätigte, sollten bei dem Einsatz zwei Haftbefehle gegen zwei Männer (21 und 28 Jahre) vollstreckt werden, wobei einer der mutmaßlichen Täter gestern nicht angetroffen werden konnte. Die beiden Männer werden beschuldigt, Mitte April und Anfang Mai jeweils eine Körperverletzung begangen zu haben.

Das Opfer ist in beiden Fällen identisch. Der Staatsanwalt betonte, dass der Einsatz nichts mit dem Prozess um den eskalierten „Knöllchenstreit“ im November 2016 zu tun habe, der derzeit vor dem Landgericht Aachen verhandelt wird.

Schützeberg: „Ob die beiden Männer, gegen die der Haftbefehl vorliegt, noch an einem anderen Verfahren beteiligt sind, kann ich im Augenblick nicht sagen.“ Dass die Polizei sich entschieden habe, mit mehreren Fahrzeugen zur Scharnhorststraße zu fahren, habe am Einsatzort und den dortigen Vorkommnissen vom November zu tun. Es liege immer im Ermessen der Polizei, die Gefahrenlage am Einsatzort zu bewerten.