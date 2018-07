Nideggen/Kreis Düren - Zum Fuhrpark der Feuerwehr Nideggen gehört auch ein Quad

Nideggen/Kreis Düren.

An den Christi-Himmelfahrts-Tag vor zwei Jahren erinnert Karl-Heinz Latz sich noch sehr genau. Latz ist Leiter der Feuerwehr in Nideggen und am Vatertag 2016 hat es im Nideggener Stadtteil Rath einen Waldbrand gegeben – in unmittelbarer Nähe zu einem Wohngebiet.