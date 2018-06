Kreuzau - Zukunft des Zentralortes soll im Kreuzauer Bürgerforum diskutiert werden

„Bürgern genügendZeit und Raum bieten“

Das zweite Bürgerforum der Gemeinde Kreuzau findet am Donnerstag, 28. Juni, 18.30 Uhr, im Schulzentrum Kreuzau an der Schulstraße 17 im Mehrzweckraum C 049 statt. Die Dauer der Veranstaltung ist offen. Gottstein: „Wir wollen den Bürgern genügend Zeit und Raum für ihre Anregungen und Sorgen bieten.“

Den Spielpan der Fußball-WM hatte die Verwaltung im Blick, Deutschland spielt nicht. Ab 20 Uhr trifft England auf Belgien.

Die Planungen der Verwaltung für die Umsetzung des Masterplans gehen von Kosten in Höhe von

6,7 Millionen Euro aus. Dank Fördermitteln müsste die Gemeinde davon etwa 2,3 Millionen Euro aufbringen.

Da der Förderantrag eingereicht ist, werde sich auch nichts mehr an den Kosten ändern. Noch von diesem Jahr an – so war der ursprüngliche Plan – sollen die einzelnen Maßnahmen binnen maximal sechs Jahren umgesetzt werden.

Weitere Infos und Unterlagen zum Masterplan stehen auf www.kreuzau.de/masterplan. Ansprechpartner ist Bauleitplaner David Gottstein unter Telefon 02422/507-353.