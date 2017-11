Zeitzeugen von Dürens dunkelstem Tag im Stadtarchiv

Düren.

Als Gedächtnis von Düren macht das Stadt- und Kreisarchiv im Haus der Stadt historische Quellen für interessierte Bürgerinnen und Bürger zugänglich. Mit Ausstellungen erinnert es an die Geschichte der Stadt, aktuell an den 16. November 1944. An diesem Tag wurde der historische Stadtkern Dürens in weniger als einer halben Stunde fast vollständig zerstört.