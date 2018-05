Düren - Workshop für Saxofonisten mit Matthias Anton

Düren. Die Musikschule Düren bietet von Freitag, 11., bis Sonntag, 13. Mai, in Zusammenarbeit mit dem Landesblasorchester NRW und dem Dirigenten und Musikpädagogen Renold Quade Workshops mit Professor Matthias Anton, einem der führenden Saxofonisten Deutschlands, an.

Die Workshops für verschiedene Altersgruppen gipfeln am Sonntag in einem Abschlusskonzert im Haus der Stadt in Düren. Karten für das außergewöhnliche Harmoniekonzert sind im iPunkt in Düren, Markt 6, Telefon02421/252525, erhältlich.

Auftakt der Workshop-Reihe mit Professor Matthias Anton und Alexander Reiners ist am Freitag, 11. Mai, für Fortgeschrittene und Studierende mit einem „Meisterkurs Saxofon“.

Am Samstag wird ein Workshop „Junges Saxofon“ für 10- bis 14-Jährige mit etwa zwei Jahren Spielpraxis angeboten und ein Workshop „Saxofon“ ohne Altersbegrenzung ab vier Jahren Spielpraxis.

Informationen zu Konzert und Workshops gibt es bei Renold Quade unter Telefon02446/650 und per E-Mail an renold.quade@googlemail.com.