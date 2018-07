Nideggen/Düren.

Die 34-jährige Joy Nwosu sucht händeringend eine Wohnung. Nachdem ihr ein Zimmer zur Untermiete gekündigt wird, findet sie zunächst Unterkunft bei Ursula Drab in Nideggen, die sich ehrenamtlich für Flüchtlinge engagiert. Das dies keine Dauerlösung sein kann, ist von Anfang an klar. Und so macht sich die Frau aus Nigeria – unterstützt von Ursula Drab – auf die Suche nach einer günstigen Wohnung.