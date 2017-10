Infostände der Polizei zum Einbruchschutz

Im Rahmen der Kampagne „Riegel vor!“ informiert die Polizei am heutigen Dienstag von 10 bis 13 Uhr auf dem Marktplatz in Jülich, am Mittwoch von 9.30 bis 11 Uhr an der Hauptstraße in Kreuzau und von 13 bis 15 Uhr auf dem Marktplatz in Düren, am Donnerstag von 10 bis 12 Uhr auf dem Wirteltorplatz sowie von 13 bis 15 Uhr auf dem Markt in Düren; am Freitag von 9 bis 12 Uhr am Stadtcenter.