Die Bismarck-Statue wurde am 23. September 1892 offiziell enthüllt

Offiziell enthüllt wurde die Bismarck-Statue (geschaffen von Joseph Uphues) in Düren am 23. September 1892 – damals nicht im Park, sondern an der Kreuzung Bismarckstraße/Moltkestraße. Die Statue stand seinerzeit auf einem Granitsockel, an dessen Vorderseite als Sinnbild für Kraft und Weisheit eine Frauengestalt auf einem Löwen saß. „Dem größten Deutsche Reichskanzler dankbare Bürger Dürens 1892“ war dort zu lesen. 72 000 Mark hatte das Denkmal gekostet, das Dürener Industrielle stifteten.

Bismarck (1815 - 1898) selbst hatte den Entwurf als gelungen bezeichnet. In seiner juristischen Ausbildungsphase war er Regierungsreferendar in Aachen und hat auch Düren kennengelernt, das er als „wohlgelegene, lebenskräftige Stadt“ beschrieb. 1895 wurde er Ehrenbürger von Düren.

Ähnliche Diskussionen wie die um die Bismarckstatue hat es zuletzt in Wesel gegeben. Das dortige Kaiser-Wilhelm-Denkmal liegt jetzt in einer Glasvitrine, damit keiner mehr zu ihm aufschauen muss. Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges hatte der umstrittene Preußenherrscher in einem städtischen Depot geschlummert.