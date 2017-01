Orkan Kyrill in Fakten und Zahlen

Die Bezirksregierung Arnsberg hat unter www.bezreg-arnsberg.nrw.de/kyrill/ eine eigne Seite über den Orkan eingerichtet. Darunter auch einige Vorher- und Nachherbilder.

Insgesamt sind damals in NRW an die 25 Millionen Bäume umgekippt. Das entspricht einem Festmeter von 14,7 Millionen. Die Schäden beziffert die Bezirkregierung auf 2,4 Milliarden Euro.

Sechs Menschen starben in der Nacht vom 18. auf den 19. Januar 2007. Und acht Menschen bei den Aufräumarbeiten.

Es gab 153 Verletzte und über 800 verletzte während der Aufräumarbeiten.

Der Name „Kyrill“ ist ein männlicher griechischer Vorname und bedeutet „der Herrliche“.