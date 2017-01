Düren.

So viel kann Manfred Savelsberg gleich am Anfang verraten: „Die Dürener werden alles verstehen. Wir spielen in Düren auf Hochdeutsch und nicht auf Oecher Platt. Da können die Menschen an der Rur wirklich ganz beruhigt sein.“ Bereits zum dritten Mal präsentieren Manfred und Jan Savelsberg in Düren ihr Kabarettprogramm „Solo für 2“. Diesmal heißt es in der Fabrik für Kultur und Stadtteil „Das verflixte 7. Programm“.