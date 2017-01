Düren.

Dicht gedrängt in allen Schiffen der Annakirche erwarteten die Gläubigen den ersten Besuch ihres neuen Bischofs in der Region. Zur Schlussandacht des Winterannafestes war Dr. Helmut Dieser mit den Konzelebranten Prälat Donks und Pfarrer Otto von Danwitz eingezogen, gefolgt von der Messdiener-Schar und zahlreichen Priestern des Dekanats, an ihrer Spitze Generalvikar Dr. Andreas Frick.