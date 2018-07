Nideggen - Winfried H. Zientz ist neuer Präsident der Lions Kreuzau-Rureifel

Nideggen. Im Rahmen des alljährlichen Sommerfestes des Lions Club Kreuzau-Rureifel, welches traditionell anlässlich des Präsidentschaftswechsels veranstaltet wird, übernahm Winfried H. Zientz das Führungsamt von seinem Vorgänger Jean Stollenwerk.

In seiner Ansprache stellte Zientz sein Motto für das Lionsjahr 2018/2019 vor: „Sich öffnen. Verstehen. Dabei sein. Mensch(lich) bleiben in einer digitalen Welt.“ An den kommenden Clubabenden und bei organisierten Veranstaltungen werden Referenten den digitalen Alltag verständlicher machen sowie einen Einblick in die Herausforderungen der Zukunft geben.

Der Lions Club Kreuzau-Rureifel wird wieder bedürftige Projekte finanziell unterstützen. Im vergangenen Jubiläumsjahr des nunmehr 26-jährigen Clubs wurden etliche Einrichtungen mit kleineren und größeren Beträgen gefördert.

Der neue Vorstand wird gebildet aus Gabriele Bröcker (Mitgliederbeauftragte), Wilhelm Bröcker (Schatzmeister), Holger Bauchmüller (Schriftführer), Rainer Grassmann (Vizepräsident), Jean Stollenwerk (vorheriger Präsident) und Winfried H. Zientz .