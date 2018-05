Windpark: Externer Gutachter analysiert mögliche Beteiligung der Gemeinde Hürtgenwald Letzte Aktualisierung: 23. Mai 2018, 15:36 Uhr

Kleinhau. Der Hürtgenwalder Rat wird einen externen Wirtschaftsprüfer beauftragen, der die steuerlichen Auswirkungen einer möglichen Beteiligung am Windpark Peterberg in Raffelsbrand untersuchen soll. So hat die Politik im nichtöffentlichen Teil der vergangenen Ratssitzung entschieden.