Düsseldorf/Düren - „Wilde Maus XXL“ zieht von Düsseldorf nach Düren. In fünf Tagen.

Düsseldorf/Düren.

Licht aus, Spot an: Kaum sind die vielen Tausend bunten Lichter in der Nacht zum Montag auf der Rheinkirmes Punkt 24 Uhr erloschen, gehen an den meisten Fahrgeschäften bereits die Abbaulampen an. Spezial-Lkw rollen auf den Platz, Autokräne schießen in den Düsseldorfer Nachthimmel. Überall herrscht hektische Betriebsamkeit, von Verschnaufen nach dem letzten Fahrgast und zehn anstrengenden Kirmestagen keine Spur, vor allem nicht rund um die „Wilde Maus XXL“.