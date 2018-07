Düren - Wilde Maus im Selbstversuch: Virtuell übers Ziel hinausgeschossen

Düren.

Die Spannung steigt mit jedem Meter, den sich der Achterbahnwaggon ratternd in die Höhe zieht. Wie so oft bei solchen Fahrten schießt mir der Gedanke durch den Kopf: „Verdammt! Ist ja doch höher als gedacht.“ Und spätestens in der ersten scharfen Kurve, die meinen Oberkörper aus dem Waggon und über den Abgrund zwingt, schießt das Adrenalin ein.