Lüxheim.

Dem Wiederaufbau ihres zerstörten „Muttergotteshäuschens“ sind die Lüxheimer einen großen Schritt nähergekommen. Am ersten Jahrestag der Zerstörung der Kapelle hörten sich rund 60 Lüxheimer Einwohner an der Stelle, an der die alte Kapelle stand und wenige Meter vom künftigen Standort der neuen entfernt, die Vorstellungen des Nörvenicher Architekten Christoph W. Kruppa an.