Düren - Wie ein Lächeln Sprachbarrierenerleichtern kann

Wir machen das: Böll-Stipendiat Omar Al-Jaffal

Omar Al-Jaffal, geboren 1988 in Bagh-dad, ist ein irakischer Journalist und Lyriker, der in Düren lebt. Al-Jaffal veröffentlichte zwei Gedichtbände: „Life in an Exhausted Stretcher“ und das preisgekrönte Buch „The Betrayal of Miss Life“. Seine Gedichte sind in sieben Sprachen übersetzt. Al-Jaffal war Böll-Stipendiat in Kreuzau-Langenbroich und tritt 2019 ein Stipendium der Akademie Schloss Solitude an.

Im Rahmen des Projektes „Wir sind viele. Geschichten aus der Einwanderungsgesellschaft“ schreiben jeweils ein Journalist aus einem Krisengebiet und ein deutscher Journalist. Das Ziel: Es sollen Menschen vorgestellt werden, die sich aktiv für eine offene Gesellschaft einsetzen. Gefördert wird das Projekt vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Infos: www.wirmachendas.jetzt. Foto: Jo Hempel