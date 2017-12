Bewegungszentrum in der Stadtgärtnerei

Die Tests sollen demnächst in einem Bewegungszentrum absolviert werden. Eine Halle auf dem Gelände der Alten Stadtgärtnerei an der Valencienner Straße in Düren soll dazu um- und ausgebaut werden. Die Kosten liegen bei rund 200.000 Euro und müssen noch vom Stadtrat genehmigt werden. Die gilt als Formsache, weil sowohl die „Ampel“-Koalition als auch die CDU für das Projekt sind.

Ab der Jahrgangsstufe 7 können sich Schüler zum Gruppenhelfer ausbilden lassen. Die Schulung ist Basis der späteren Übungsleiter C-Lizenz, die ab der 10. Jahrgangsstufe erworben werden kann und in vielen Vereinen Grundlage für das Training mit Jugendlichen ist.