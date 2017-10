Die Chronologie der Panzerkaserne an der Stockheimer Landstraße

19. März 1937: Für den Bau der Kaserne an der Stockheimer Landstraße verkauft die Stadt Liegenschaften an das Reich. Das Richtfest folgte im Januar 1938, 1939 dann die Fertigstellung.

1947: Die Panzerkaserne wird als Notunterkunft benutzt.

10. November 1950: Die von Privatpersonen bewohnten Kasernen sollen nach einem Stadtverordnetenbeschluss zugunsten belgischer Streitkräfte geräumt werden.

31. Oktober 1951: Ein belgisches Bataillon mit etwa 800 Soldaten rückt in die Panzerkaserne ein.

14. Januar 1972: Die belgische Garnison in Düren zählt 6000 Soldaten. Sie ist die größte Garnison der Belgier in der Bundesrepublik und in Belgien.

24. Juni 1975: Die 17. belgische Panzerbrigade verlässt nach 23-jähriger Stationierung ihren Standort.

18. Juni 1979: Das 7. belgische Panzerregiment verlässt Düren.

14. Mai 1980: Das 1. Regiment der belgischen Lanciers verabschiedet sich von seinem Standort Düren mit einer großen Truppenparade auf dem Annakirmesplatz.

15. Oktober 1980: Die 17. belgische Panzerbrigade verlässt Düren. Das Heimatschutzkommando der Bundeswehr bezieht die Kaserne, 1983 folgt die Instandsetzungskompanie.

31. März 1997: Aufgabe des Bundeswehrstandortes Düren.

(aus: „Chronologie der Panzerkaserne“; Stadt- und Kreisarchiv Düren)