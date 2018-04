Düren - Wettbewerb: Eine Gruselgeschichte über Ida und Graf Dracula

Düren. „Es war kalt, so kalt, dass Ida fast wieder zurück ins Haus gestolpert wäre. Aber das ging nicht, denn sie hatte beschlossen, wegzugehen, einfach weg von zu Hause und weg von ihren Eltern, die sich sowieso nur stritten. Sie waren auch der Grund für Idas Beschluss, abzuhauen.

Wettbewerb für Schüler „Begegnung mit Osteuropa“ lautet der Titel eines internationalen Schülerwettbewerbs, der jährlich vom Land Nordrhein-Westfalen (NRW) durchgeführt wird. Der Wettbewerb lädt ein, Nordrhein-Westfalen und die Länder Osteuropas in den Bereichen Kunst, Musik, Tanz, Literatur, Politik, Wirtschaft, Geschichte und Geografie zu erkunden, um so das Wissen über die Lebensweise der Menschen dort und hier zu erweitern und somit neue Wege des Miteinanders zu finden. Teilnahmeberechtigt sind alle Schüler in Nordrhein-Westfalen ab der Grundschule sowie Schüler osteuropäischer Schulen mit deutschsprachigem Unterricht. Mehr Infos im Netz: www.schuelerwettbewerb.eu

Immer schrien ihre Eltern herum und immer musste sie alles ausbaden! Ida rannte bis zum Ende der Straße und stockte. Sollte sie rechts oder links abbiegen? Wenn sie nach rechts gehen würde, käme sie zum Bahnhof, aber Ida war nicht sicher, ob ihr Geld für ein Zugticket reichen würde. Sie hatte knapp 90 Euro zusammengekratzt. Allerdings könnte Ida auch einfach im Straßengewirr der Stadt Düren untertauchen oder zu Oma gehen oder zu Florian ihrem besten Freund oder…“

So fängt die (Schauer-)Geschichte „Ida, Leo und das Geheimnis um Schloss Bran“ an, die die Jungen und Mädchen der Klasse 6a des Stiftischen Gymnasiums geschrieben haben. Das Buch hat 25 Seiten, außerdem haben die Schüler noch ein kleines Video gedreht, mit dem sie Lust auf ihre Geschichte machen wollen. Und warum haben sie das gemacht? Die Gruselgeschichte ist der Beitrag der Klasse 6a zum Schülerwettbewerb „Begegnung mit Osteuropa“. „Wir konnten zwischen zwei Themen auswählen“, erzählt Amina Schötter (12). „Das eine war ‚Oma Ännchen hat Geburtstag‘, das andere war ‚Schaurig, schaurig‘. Das fanden wir spannender, deswegen haben wir das genommen.“

Ziemlich schnell stand das Grundgerüst für die Gruselgeschichte der „Stiftler“. Ida, ein Mädchen aus Düren, und Leo, ein Straßenkind, sind die beiden Hauptfiguren, die sich auf den Weg von Düren über Berlin zum Schloss Bran in Rumänien machen. Dort soll einmal Graf Dracula gelebt haben, und auf dem Weg dorthin erleben Ida und Leo viele spannende Abenteuer. „Die beiden Kinder“, erzählt Johanna Wergen (11), „fahren durch ganz viele Länder, bis sie in Rumänien ankommen. Und überall erleben sie gruselige Abenteuer.“ Die 28 Kinder der Klasse 6a haben sich in Gruppen aufgeteilt.

Jede Gruppe war für ein anderes Land verantwortlich, außerdem gab es ein Team, das dafür zuständig war, die einzelnen Geschichten zusammenzuführen, und eins, das den kleinen Film über die Grusel-Story gedreht hat. „Ich fand es schön“, erzählt Christopher Stockheim (12), „dass die ganze Klasse zusammen etwas machen konnte. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Insgesamt haben wir ungefähr drei Monate an unserer Geschichte gearbeitet.“ Für David Nussbaum (12) war es besonders wichtig, dass seine Mitschüler und er sich zu allererst einen Plan gemacht haben. „Wir haben nicht einfach drauf losgeschrieben“, sagt er, „sondern uns schon alles sehr genau überlegt.“

Nachdem die einzelnen Texte zu einer kompletten Geschichte zusammengeführt worden waren, hat Klassenlehrer Dr. Achim Jaeger sich alles noch einmal genau angesehen. „Viel musste ich gar nicht mehr machen“, sagt der 54-Jährige, „die Geschichten waren sehr pfiffig und sehr kreativ.“ Als die Gruselgeschichte fertig war, haben die Schüler sie natürlich auch noch einmal gelesen.

Christopher Stockheim: „Unser Lehrer hat uns viel Verantwortung übertragen. Jeder hat eine Seite bekommen und musste die genau auf Rechtschreibung und Zeichensetzung überprüfen.“ Um noch mehr Lust auf ihre Geschichte zu machen, haben die „Stift“-Schüler auch ein Deckblatt gezeichnet. „Und weil es so viele schöne Bilder gab“, sagt Timotey Persikov (12), „haben wir auch noch die Rückseite gestaltet und zwischendurch auch noch einige Textpassagen illustriert.“ Der Jury des Wettbewerbs „Begegnung mit Osteuropa“ hat der Beitrag der Klasse 6a auch gut gefallen. Sehr gut sogar. Die Kinder sind Anfang Juni zur Landessiegerehrung nach Düsseldorf eingeladen – und hoffen sehr auf einen Preis!