Düren.

An Klavier, Violine, Viola, Blockflöte, Fagott, Klarinette, Querflöte und Bariton konnten sich am Sonntag 31 junge Musiker in der Musikschule Düren beim Wettbewerb „Auswahlspiele“ des Deutschen Tonkünstlerverbandes (DTKV) Köln/Aachen beweisen. Die Veranstaltung fand nun schon zum 39. Mal statt.