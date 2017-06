Tag der offenen Tür

am Sonntag, 25. Juni

Die LVR-Klinik an der Meckerstraße in Düren lädt am Sonntag, 25. Juni, von 11 bis 17 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Die Besucher können sich über die zahlreichen Facetten der modernen Psychiatrie informieren, außerdem werden Führungen durch den Neubau von Haus 11 angeboten.

Darüber hinaus spricht Chefärztin Dr. Beret Knittel zum Thema „Was uns im Nacken sitzt“, Krankenpfleger Gerd Hegenberg spricht über die Wirkung der Akupunktur. Der Eintritt ist frei.