Eintrittskarten gibt es für fünf Euro

Die beiden Konzerte des Instrumentalpraktischen Kurses des Stiftischen Gymnasium finden am Freitag, 8., und Samstag, 9. Juni, in der Aula der Schule in Düren, Altenteich 5, statt. Beginn der Veranstaltung ist jeweils um 19 Uhr, Einlass ist bereits ab 18.30 Uhr.

Der Eintritt zu den beiden Schulkonzerten kostet fünf Euro. Karten gibt es ab Montag, 28. Mai, im Sekretariat der Schule (Telefon 02421/28990) und an der Abendkasse.