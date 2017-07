Düren.

Für 50 Cent drei Euro bezahlen? Die Frage, die sich Horst W. kürzlich in der Sparkasse Düren gestellt hat, als er einen halben Euro in eine Rolle Ein-Cent-Münzen umtauschen wollte, klingt absurd. Weil die Antwort ja lautet, hält Horst W. diese Rechnung nicht nur für absurd, sondern auch für unverschämt. Was steckt dahinter?