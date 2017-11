„Wenkbüggelzunft“ begeistert mit Zweiakter-Aufführung

Nideggen. Die seit 2013 bestehende „Wenkbüggelzunft“ hatte jetzt zur Aufführung des Zweiakters „Dä Wenbkbüggel em Hemmel“ eingeladen. Der Besucherandrang war so groß, dass der Saal nicht alle Schaulustigen fassen konnte.

Dass der Wenkbüggel im Himmel auf einige bereits dort weilende Nideggener Originale traf, sorgte für so manche Lachsalve. Nach dem Verständnis der Zunftbrüder und -schwestern ist der Wenkbüggel jemand, der nicht arbeitet, trinkfest und ein Weiberheld ist. Vor allem während des Karnevals. Wie früher üblich muss diese Strohpuppe als Sündenbock für alle anderen Verfehlungen herhalten und wird am Veilchendienstag verbrannt. Damit sind dann alle Sünden und Verfehlungen der letzten Tage getilgt und die Festtage zu einem guten Ende gebracht.

Da die Verfehlungen aber im im letzten Jahr so arg waren, nahm Gottvater ihn nur auf Bewährung in den Himmel auf, was zur Folge hatte, dass er auch nur einen Flügel bekam. Kaum hatte der Wenkbüggel jedoch die Himmelspforte durchschritten, verfiel er wieder in den alten Trott. Einigermaßen gesittet ging es noch zu, als er auf Karl-Jupp stieß und mit ihm dessen Späße aufzählte.

Als der Wenkbüggel dann aber auf Hubert, den „Eifelbonsai“, traf, gab es für die beiden Freunde kein Halten mehr und sie verschwanden, trotz Alkoholverbots, mehrfach im Paradiesgarten, um Schnaps zu trinken. Schließlich war es Gottvater zu viel und er verwies ihn des Himmels und so kam der „Wenkbüggel“ wieder zurück nach Nideggen. Begleitet von zwei Schmidter Musikanten stimmten sie daraufhin ihre Hymne an. Zu sehen ist der „Wenkbüggel“ im närrischen Umzug am Karnevalssonntag.

Die öffentliche Gerichtsverhandlung mit anschließender Verbrennung unter der Marktlinde findet am Dienstag, 13. Februar, um 19.30 Uhr statt.