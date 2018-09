40 Prozent trauen sich Erste Hilfe nicht zu

40 Prozent der Deutschen trauen sich nicht zu, in einem Notfall Erste Hilfe zu leisten. Zu diesem Ergebnis kam eine aktuelle Forsa-Umfrage, in Auftrag gegeben von der Bundesarbeitsgemeinschaft Erste Hilfe (BAGEH), einem Zusammenschluss der großen Hilfsorganisationen in Deutschland. Fast 80 Prozent begründeten diese Einschätzung mit ihrer Angst, etwas falsch zu machen oder die Situation zu verschlimmern. 66 Prozent gaben an, nicht genau zu wissen, was in einem Notfall zu tun sei.

Zehn Prozent der Unfalltoten könnten bei rechtzeitigen und richtigen Erste-Hilfe-Maßnahmen gerettet werden, teilte das Deutsche Rote Kreuz mit. Bei vielen Autofahrern sei jedoch der Kurs so alt wie ihr Führerschein. Das DRK rät deshalb, die eigenen Kenntnisse alle zwei Jahre zu erneuern.