Düren.

Der Weltmädchentag der Vereinten Nationen bot am Mittwoch dem LebKom e.V. Gelegenheit, das Thema der Genitalverstümmelung bei Säuglingen, Mädchen und jungen Frauen zu besprechen und im Rahmen einer Lesung interessierte Zuhörer zu informieren. Der Verein setzt sich dafür ein, die Lebensbedingungen für Frauen in ihren Ländern zu verbessern, speziell in Afrika und Asien.