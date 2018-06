Düren - Weltmeister-Fluch, falsche Besetzung, fehlender Wille

Düren.

Gibt es irgendwas, das am WM-Spiel Deutschland gegen Südkorea gefallen hat? Die Antworten fallen bescheiden aus: „das Wetter“, „die Trikotfarbe“, „die Getränke“. Verbitterung, Enttäuschung, Trauer und Wut mischten sich am Mittwoch in der Dürener Innenstadt, als das WM-Aus der DFB-Elf mit einem schmerzhaften 2:0 besiegelt war.