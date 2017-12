Düren - Weihnachtliche Angebote am verkaufsoffenen Adventssonntag

Düren.

Traditionell findet am dritten Adventssonntag in der Dürener Innenstadt ein verkaufsoffener Sonntag statt. Auch in diesem Jahr haben die Geschäfte am Sonntag vor Weihnachten, 17. Dezember, von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Ein weihnachtliches Programm mit Lebender Krippe und Mitsingkonzert soll das Einkaufserlebnis abrunden.