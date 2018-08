Düren - Was beim Kulturtag auf dem Kaiserplatz alles geboten wird

Jury möchte dasMega-Talent bewerten

Düren sucht das Mega-Talent. Wer zwischen 14 und 27 Jahren alt ist, kann sich bei der Talentshow präsentieren. Egal, ob Musik, Tanz, Akrobatik oder Sonstiges.

Weiteres in allen städtischen Jugendeinrichtungen, auf der Facebook-Seite MoJu Simone Haupt oder per E-Mail an p.junker@dueren.de.