Die Jugendkriminalität erreicht im Kreis Düren einen Tiefstand

Die Zahl der Kapitaldelikte, also Mord, Totschlag und schwerer Raub, ist von 7 auf 8 Fälle angestiegen. Alle Fälle konnten aufgeklärt werden. Ein deutliches Plus von 26,6 Prozent meldet die Polizei bei den Raubdelikten. Die Zahl stieg in 2016 um 34 Fälle auf 176 an. Ebenfalls ein Plus gibt es bei gefährlichen und schweren Körperverletzungen. Die Aufklärungsquote ist hier mit 57,5 Prozent sehr stabil.

Bei der Jugendkriminalität setzt sich ein Trend weiter deutlich fort: Mit 1883 Straftaten ist der niedrigste Wert bei den Acht- bis 20-Jährigen in den letzten zehn Jahren erreicht. Von allen ermittelten Tatverdächtigen stellt diese Gruppe 22 Prozent – auch dieser Wert sinkt kontinuierlich. Im Jahr 2008 verzeichnete die Polizei noch 3464 Straftaten von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

In der Stadt Düren wurden in 2016 insgesamt 9607 Straftaten (2015: 10215) verübt, davon 4394 Diebstähle, 1578 Vermögensdelikte und 1013 Körperverletzungen. Im Bereich der Polizeiwache Jülich (sie ist zuständig für die Kommunen Jülich, Linnich, Titz, Aldenhoven, Niederzier und Inden) wurden 4815 Straftaten (2015: 5156) aktenkundig, darunter 2083 Diebstähle, 578 Körperverletzungen und 690 Vermögensdelikte.