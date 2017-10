Wandern an der Grenze: Ortsgruppen reisen zum Oberpfälzer Wald

Schlich. Mit zahlreichen interessanten Eindrücken kehrten 47 Teilnehmer aus den Ortsgruppen Schlich und Neuss von einer Wander- und Erlebnisreise im Oberpfälzer Wald zurück. Das Sandquartier bezogen die Eifelvereinsfreunde im „Kastanienhof“ in Brünst. Ein Spaziergang nach der Ankunft erleichterte das Kennenlernen und die Eingewöhnung der Teilnehmer in das Umfeld.

Über Wiesen und durch den Wald wanderte man zur tschechischen Grenze, und der zweite Tag führte die Gruppe in das wilde Waldnaabtal. Granitmassen und Felsengebilde sowie zwei Festungen brachten die Wanderer zum Staunen. Unter ortskundiger Führung von Manfred Janker ging es zur Silberhütte, zum Hochwald und zu einer aus dem Jahr 1352 stammenden Mühle. In Regensburg wurden Sehenswürdigkeiten wie die Steinerne Brücke, der Dom und das Rathaus besucht. Auch an der Wallfahrtskirche Kappl machten die Reisenden Halt.

Am letzten Tag teilten sich die Teilnehmer auf in Wanderer und Kutschenfahrer. Die Wanderer suchten verschwundene Dörfer im Bezirk Tachau im Egerland auf. Beim Abschlussabend bedankten sich die Mitglieder der Reisegruppe bei Peter Frauenrath, der die Wandertage organisiert hatte.