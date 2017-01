Vossenacker Missionsmarsch: 100 Wanderer helfen Kindern in Not in Indien

Vossenack. Am 39. Vossenacker Missionsmarsch machten sich über 100 Teilnehmer auf den Weg. Wanderer aus Nah und Fern waren dabei, sogar eine Gruppe aus dem Kölner Raum.

Durchgeführt wurde der Missionsmarsch wieder von Pater Alfons Schumacher ofm. Unterstützt wurde er vom Eifelverein Vossenack, der die angebotenen zwei Wanderungen durch Georg Dülks (18 Kilometer) und Peter Gasper (zwölf Kilometer) leitete. Die vorbereitende Organisation übernahm wie immer Bruno Linzenich.

Eine Feldküche des Kloster-Internates beköstigte mittags und nachmittags die Wanderer und das Deutsche Rote Kreuz gab mit drei Sanitätern Sicherheit, dass im Bedarfsfall schnelle Hilfe da ist.

„Die Schwerpunkte der Mission in den beiden vergangenen Jahren lag in Kolumbien – mit dem heutigen Missionsmarsch Jahr möchten wir die Kindergärten für Adivasikinder in Nord-West-Indien unterstützen“, informierte Pater Alfons vor dem Marsch. Hierfür setzt sich das franziskanische Hilfsprojekt ein. „Die Adivasi-Kinder sollten sich nicht – aus der Not heraus – selbst überlassen bleiben.

Wenn die Eltern zur Arbeit gehen beziehungsweise auf der Suche nach Arbeit außer Haus sind, müssen sich die älteren Kinder um die jüngeren Geschwister kümmern. Das bedeutet, dass weder die Jugendlichen noch die Kleinkinder eine elementare Ausbildung bekommen. Deswegen sind die Kindergärten so wichtig“, ergänzt der Franziskaner.

Die darin betreuten Kinder kommen aus dem Warli-Stamm und leben alle unter der Armutsgrenze. Finanzielle Unterstützung sei dringend angesagt, damit die Kinder überleben und zur Schule gehen können. Spenden kann man immer noch. Mit der Einzahlung auf das Missionskonto der Sparkasse Werl (IBAN: DE89414517500000000034, Stichwort: Missionsmarsch 2016 – Indienhilfe) kann den Kindern geholfen werden. Eine Spendenquittung wird ausgestellt.

Der Vorteil ist, dass jeder Euro, der gespendet wird, zu 100 Prozent in dem beschriebenen Notgebiet ankommt. Es werden vor Ort nur Maßnahmen durchgeführt, die auch den Kindern und ihren Familien auch helfen. Dies wird durch die Missionsarbeit der Franziskaner gewährleistet. Pater Alfons bedankt sich bei allen Spendern und er setzt sich persönlich dafür ein, dass jeder Cent bei den Adivasikindern ankommt.

Begeistert von diesem Wandertag über die Vossenacker Höhen und das Tal der Weißen Wehe trafen sich die Teilnehmer nach der Wanderung in der Mensa zu Kaffee und Kuchen.

Viele verabredeten sich für den 40. Missionsmarsch, der am 17. Dezember 2017 (3. Adventsonntag) stattfindet – wieder unter der Leitung des Eifelvereins Vossenack.