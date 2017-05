Vorfahrt missachtet: Zwei Verletzte, hoher Schaden

Düren. Bei einem Unfall auf der Lendersdorfer Straße in Düren sind am Freitag zwei Menschen verletzt worden. Die beiden beteiligten Autos wurden schwer beschädigt. Ursache war laut Polizei eine Vorfahrtverletzung.

Gegen 14.15 Uhr war eine 31-jährige Autofahrerin aus Mechernich von Rölsdorf her auf der Lendersdorfer Straße in Richtung des Kreisverkehrs gefahren. Zur gleichen Zeit war ein 32-jähriger Dürener auf der Rölsdorfer Straße unterwegs. „Statt dem anderen Wagen wie vorgeschrieben die Vorfahrt zu gewähren, lenkte der Mann sein Fahrzeug in den Einmündungsbereich, um seinerseits auf der Renkerstraße in Richtung des Kreisels weiterzufahren“, heißt es im Polizeibericht.

Es kam zum unausweichlichen Zusammenstoß der Autos. Beide Fahrer mussten mit Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Den Schaden an beiden Autos schätzte die Polizei auf etwa 9000 Euro. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße komplett gesperrt.