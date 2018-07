Hilfsfristen werden zu 90 Prozent eingehalten

In der Stadt Düren gibt es zwei Rettungswachen, eine an der Brüsseler Straße und die neue Rettungswache an der Monschauer Landstraße in Rölsdorf. Die drei Notarztstandorte liegen in den Krankenhäusern.

Weitere Notarztstandorte gibt es an den Krankenhäusern in Linnich und Jülich sowie in Nideggen.

Rettungswachen gibt es außerhalb Dürens in Heimbach (RDKD), Nideggen (Malteser), Kleinhau (DRK), Nörvenich (Malteser), Huchem-Stammeln (RDKD) und zwei in Jülich (Malteser und DRK). Eine Wache in Jülich wurde vor einigen Jahren in Richtung Merscher Höhe verlegt, um den nordöstlichen Bereich der Gemeinde Titz besser abdecken zu können.

Für den Rettungsdienst gelten Hilfsfristen: Im städtischen Bereich sollen Patienten in acht Minuten erreicht werden, auf dem Land in zwölf.

In etwas mehr als 90 Prozent der Fälle werden diese auch eingehalten, damit werden die gesetzlichen Vorgaben (mindestens 90 Prozent) erfüllt, wenn auch knapp.