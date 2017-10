Von der Straße abgekommen: Auto überschlägt sich mehrfach

Vettweiß. Mehrfach überschlagen hat sich am Donnerstagnachmittag ein 35 Jahre alter Mann mit seinem Auto auf der Kreisstraße 33 zwischen Jakobwüllesheim und Vettweiß. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Wie die Dürener Polizei mitteilt, war der Euskirchener gegen 17.10 Uhr mit seinem Wagen auf der Kreisstaße unterwegs. Vermutlich aus Unachtsamkeit kam er dann zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Um nicht in den dortigen Graben zu fahren, lenkte er in die Gegenrichtung. So kam er dann links von der Straße ab und landete im Graben, wo er sich mehrfach überschlug.

Das Auto wurde rundum beschädigt, der entstandene Schaden wird auf etwa 4000 Euro geschätzt.