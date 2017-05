Von der Fahrbahn abgekommen: 12.000 Euro Schaden

Kreuzau. Bei einem Unfall in Kreuzau ist am Dienstagabend eine Beifahrerin leicht verletzt worden und ein Schaden von etwa 12.000 Euro entstanden. Ein 25-jähriger Dürener hatte aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verloren.

Gegen 18.50 Uhr war der Dürener mit seinem Auto auf der Kreisstraße 30 von Ober- nach Untermaubach unterwegs. Am Ausgang der Ortslage Obermaubach brach nach Angaben des Fahrers das Heck seines Wagens plötzlich aus. Er verlor die Kontrolle und fuhr über die Gegenfahrbahn nach links in eine Böschung.

Hierbei überfuhr er ein Verkehrszeichen, durchbrach einen Weidezaun, stieß gegen eine Holztafel und kam schließlich zum Stillstand. Ein entgegenkommender Autofahrer hatte die Situation erkannt und war vorsorglich stehengeblieben.

Während der Fahrer unverletzt blieb, musste seine 25-jährige Beifahrerin mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden, wo sie ambulant behandelt wurde. Den an dem Wagen, an dem Verkehrsschild und an dem Zaun entstandene Schaden schätzt die Polizei auf etwa 12.000 Euro.