Drei Tage Musik – von „Brings“ bis „Räuber“

Das 25. Mundartfestival der AG Schnüss, präsentiert von DZ und DN, startet am Freitag, 24. August, ab 19 Uhr mit einem „Brings“-Konzert (Vorgruppe: „Schweess Fööss“. „Brings“ Karten für das Konzert gibt es für 24,50 Euro in den Mediastores des Zeitungsverlages Aachen, in Düren bei der Agentur Schiffer, Kaiserplatz 12-14.

Bei freiem Eintritt geht es Samstag, 25. August, ab 18 Uhr mit den „Bremsklötz“ weiter. Es folgen „Raderdoll“, Björn Heuser, „Ne joode Jung“, die „Halunke“ und „Zack“, bevor der „Familijedach“ am 26. August, ab 12 Uhr noch einmal mit sechs Stunden Live-Musik aufwartet: Auf der Bühne stehen „Dä Jung us em Leeve“, „Kröetsch“, „Dat kütt Jood“, „Rumtreiber“, „Zollhuus“ und ab 18 Uhr die Kölner Gruppe „De Räuber“.