Düren.

Es ist die Nacht vom 7. auf den 8. Oktober: Ein mit einem Trafo für die Umspannanlage Oberzier beladener Schwertransport-Zug rammt die Stützfeiler der Holzbrücke am Heerweg über die Bahnstrecke Düren-Jülich. Auch wenn der Zug wenig später seine Fahrt fortsetzen kann, ist der Schaden an der Brücke so groß, dass sie wenige Wochen später abgerissen wird.