Düren.

Auch wenn der 11.11. erst am nächsten Wochenende ist, wurde die neue Dürener Kinderprinzessin schon eine Woche vorher gekürt. Vivian Leymann von der Karnevalsgesellschaft „Südinsulaner 1952“ steht als Vivian I. an der Spitze der karnevalsbegeisterten Kinder in Düren.