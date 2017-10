Vier Verletzte und 45.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Düren. Vier Verletzte und ein Sachschaden von etwa 45.000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalles in Merzenich: Am Sonntagmittag stießen ein 59-jähriger Autofahrer aus Vettweiß und eine 44-jährige Dürenerin an der Kreuzung B264/L264 zusammen. Ob und wer zum Unfallzeitpunkt das Rotlicht der dortigen Ampelanlage nicht beachtet hat, ist noch unklar.

Der 59-Jährige fuhr gegen 14 Uhr die Landesstraße 264 in Richtung Girbelsrath. Zur gleichen Zeit war die 44-Jährige mit ihrem Auto auf der Bundesstraße 264 aus Richtung Düren unterwegs. Als die Frau an der Kreuzung nach links in Richtung Niederzier abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß.

Sowohl beide Fahrer und auch die Beifahrer, ein 19-Jähriger aus Vettweiß und ein 44 Jähriger aus Düren, mussten mit einem Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht werden.

An beiden Fahrzeuge entstand ein erheblicher Sachschaden, der auf etwa 45.000 Euro geschätzt wird.